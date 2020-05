Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) manifestou-se hoje satisfeito com as medidas anunciadas pelo Governo para a utilização das praias na reabertura da época balnear, porque "deixa aos autarcas a forma de fazer cumprir as regras".

"São medidas vão ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas e até da sugestão que apresentámos ao senhor ministro do Ambiente, no sentido de que o Governo e a Direção-geral da Saúde definissem um conjunto lato de regras e deixasse a forma de as fazer cumprir aos autarcas de cada território", disse à agência Lusa o presidente da AMAL, António Pina.

De acordo com o presidente da associação que agrega os 16 municípios do distrito de Faro, as regras "para uma eficiente utilização das praias em segurança, são perfeitamente exequíveis, porque não são muito diferentes das que temos no nosso dia a dia, desta nova forma de viver" em virtude da pandemia da covid-19.