Covid-19

Os concessionários de praia alertam que as condições impostas para a reabertura de praias, devido à covid-19, vão impedir muitos de abrir e vão aumentar o desemprego no setor, num ano em que também há falta de nadadores-salvadores.

O Governo anunciou na sexta-feira as medidas a adotar nas praias durante a época balnear, no âmbito do plano de desconfinamento, e que incluem, entre outras medidas, a limitação da lotação de bares e restaurantes a 50%, bem como uma possível reorganização das esplanadas para assegurar a distância de segurança.