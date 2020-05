Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje, depois de descer o Chiado, em Lisboa, que tão cedo não voltará a haver campanhas eleitorais como antigamente, devido à covid-19, e anteviu uma campanha para as presidenciais de 2021 diferente, com distanciamento físico.

António Costa falava aos jornalistas na rua do Carmo, já junto ao Rossio, depois de ter descido a rua Garrett, um trajeto habitual das campanhas eleitorais.

Questionado se se imagina a fazer esse mesmo percurso numa futura campanha com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS retorquiu: "Eu acho que não há tão cedo campanhas eleitorais como as campanhas eleitorais antigas".