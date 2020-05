Covid-19

A Liga alemã de futebol foi hoje o primeiro dos principais campeonatos a retomar a atividade, mais de dois meses após a suspensão, num reinício com bancadas vazias devido ao protocolo sanitário em função da covid-19.

Com a última jornada a decorrer em 08 de março, a Alemanha parou, à semelhança de muitas competições desportivas em todo o mundo, a atividade devido ao elevado perigo de contágio com o novo coronavírus.

Hoje, o regresso da Bundesliga arrancou com cinco jogos, entre os quais o dérbi do Ruhr, entre o vice-líder Borussia Dortmund, com o internacional Raphael Guerreiro em campo, e o Schalke 04, com o silêncio das bancadas a contrastar com o eco dos jogadores.