Covid-19

A ministra da Saúde assumiu hoje poder haver informação a "alinhar" com a Ordem dos Enfermeiros, depois de esta contrariar o secretário de Estado quanto ao facto de todos os profissionais que contactaram com pessoas com covid-19 terem sido testados.

"Em relação às declarações do senhor secretário de Estado e às questões suscitadas pela Ordem dos Enfermeiros [OE] acredito que possa ser alguma informação que precise de ser melhor alinhada entre as duas estruturas, na medida em que há critérios para a submissão a teste e o ser contacto de um caso é, evidentemente, um deles", disse Marta Temido na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia da covid-19.

Na sexta-feira, a OE afiançou que nem todos os profissionais de saúde que contactaram com pessoas doentes com covid-19 foram testados, contrariando afirmações do secretário de Estado da Saúde.