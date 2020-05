Covid-19

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) considerou hoje "insuficiente" a antecipação do pagamento de 85 milhões de euros de apoios da Política Agrícola Comum (PAC) na campanha 2020, defendendo que o setor "precisa de outras ajudas".

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, anunciou hoje que vai dialogar com a Comissão Europeia a transferência, de caráter excecional, de 85 milhões de euros do envelope financeiro 2021-27, a aplicar na campanha 2020, para ajudar os agricultores afetados pela pandemia da covid-19.

Em comunicado, a CAP refere que se trata de "uma notícia positiva" para a agricultura europeia em geral e para Portugal em particular, pois "permite trazer liquidez financeira ao setor".