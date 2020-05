Covid-19

A Autoridade de Saúde dos Açores defendeu, na iniciativa de libertação imediata ('habeas corpus') de um passageiro que chegou aos Açores, que este não estava detido e veio "voluntariamente" para a região, em contexto de covid-19.

De acordo com o acórdão do Tribunal, a que a Lusa teve acesso, a Autoridade de Saúde advogou, na defesa da quarentena obrigatória em unidade hoteleira, "que o requerente veio voluntariamente para São Miguel sabendo da necessidade de confinamento obrigatório, pelo que não se pode concluir que foi detido, tanto mais que podia ter pedido para regressar ao local de origem, o que não lhe seria negado".

O requerente do 'habeas corpus', vincou a autoridade, não esteve "privado da liberdade", antes "limitado no seu direito de circulação, o que é permitido no Estado de Calamidade".