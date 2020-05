Actualidade

A atriz Pilar Pellicer, que marcou a chamada época de ouro do cinema mexicano, morreu aos 82 anos, por complicações derivadas do covid-19, anunciaram hoje as autoridades locais.

O falecimento foi confirmado pelo Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura (INBAL) do México numa mensagem da rede social Twitter, onde enviou as condolências à família.

Pilar Pellicer participou em mais de 40 filmes e peças de teatro, duas dezenas de telenovelas, e foi uma comprometida promotora do programa "Leio logo existo".