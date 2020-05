Covid-19

A China registou cinco casos de infeção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, no momento em que a cidade de Xangai anunciou o reinício de algumas aulas e as companhias aéreas retomaram voos.

Dos novos casos, dois foram importados e três foram identificados na província de Jilin, no nordeste do país.

Nenhuma nova morte foi registada no último mês, mas as autoridades de Jilin somaram retroativamente um óbito à contabilidade, elevando o total de fatalidades na China para 4.634, entre os 82.947 casos registados desde que o surto foi detetado pela primeira vez em Wuhan no final de 2019.