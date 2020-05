Actualidade

A banda portuguesa Gaerea vai lançar no dia 24 de julho o segundo álbum, intitulado "Limbo", que marca a estreia na editora Season of Mist, tendo já uma digressão europeia agendada para o começo do próximo ano.

Criados em 2016, a discografia dos portugueses, composta por um EP (homónimo, em 2016) e por um álbum ("Unsettling Whispers", em 2018), foi sempre editada no estrangeiro, primeiro pela italiana Everlasting Spew e depois pela indiana Transcending Obscurity, chegando agora a uma das maiores editoras de metal do mundo.

Segundo a página da banda na francesa Season of Mist, a digressão europeia que os vai levar a apresentar "Limbo" começa no dia 28 de janeiro de 2021, em Varsóvia, na Polónia, com Harakiri for the Sky e Schammasch, e prossegue até 14 de fevereiro por países como República Checa, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, França, Espanha e Áustria.