Actualidade

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu hoje que os colonatos da Cisjordânia devem ser anexados perante os deputados do parlamento no dia em que assegura um governo para o país.

"As pessoas querem um governo de união e é isso que terão hoje", disse Netanyahu, pouco antes da sessão para o voto confiança deste novo governo de coligação, marcado para o final desta tarde, no 'Knesset', o parlamento israelita.

A investidura do novo governo, que deverá por fim à mais longa crise da histórica política do país, foi adiada de quinta-feira para hoje para que Netanyahu pudesse terminar a repartição das pastas ministeriais no seu partido, o Likud (direita).