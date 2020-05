Afeganistão

O presidente afegão, Ashraf Ghani, e o opositor Abdullah Abdullah assinaram hoje um acordo de partilha de poder, depois de vários meses de instabilidade política no país asiático, anunciou o porta-voz do presidente.

"O acordo político entre o presidente Ghani e o doutor Abdullah acaba de ser assinado. O Dr. Abdullah vai liderar a comissão nacional de reconciliação e os membros da sua equipa serão incluídos no gabinete", afirmou o porta-voz do presidente afegão, Sediq Sediqqi, na rede social Twitter.

O entendimento, cujos detalhes vão ser conhecidos ao longo do dia, surge depois de vários meses de instabilidade política no país e depois de Ghani ter proposto a Abdullah para liderar as negociações de paz com os talibãs, para colocar um ponto final em duas décadas de guerra.