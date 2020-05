Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, colocou hoje a campanha para as eleições presidenciais de 2021 "em décimo lugar" na lista de preocupações dos portugueses, ainda sem dar como certa a sua recandidatura.

O chefe de Estado falava aos jornalistas na Ericeira, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa, onde hoje voltou a um contacto mais próximo com os cidadãos, primeiro no mercado municipal e depois na rua, com algumas 'selfies' e até um brinde com cerveja, embora de máscara e sem dar beijinhos nem abraços.

Questionado se se imagina a fazer campanha de máscara e sem poder contactar de perto com as pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa começou por observar: "Primeiro, eu não sei ainda se serei candidato, decidirei oportunamente".