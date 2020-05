Covid-19

O secretário de Estado da Saúde esclareceu hoje que, quando disse que todos os profissionais de saúde que contactaram com pessoas com covid-19 foram testados, o quis dizer é que as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) são "estritamente cumpridas".

Na conferência de imprensa diária relativa à evolução da pandemia da covid-19, António Lacerda Sales aproveitou para clarificar as suas afirmações de sexta-feira a este propósito, depois destas terem sido contrariadas pela Ordem dos Enfermeiros, porque, afirmou, "não terão sido bem compreendidas".

"Afirmei que sempre que uma pessoa testou positivo à covid-19 dentro de uma instituição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) todos os contactos próximos, repito, todos os contactos próximos foram testados e monitorizados pelas equipas de saúde ocupacional", recordou.