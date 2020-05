Óbito/José Cutileiro

O ex-Presidente Jorge Sampaio lamentou hoje o "grande vazio" deixado pela morte de José Cutileiro, afirmando ter sempre admirado a "pessoa de excepção", que descreve, numa mensagem enviada à Lusa, como "brilhantíssimo servidor da causa pública".

"Apesar da proximidade que o tratamento por tu cria entre as pessoas - e era o nosso caso -, sempre tive pelo Zé Cutileiro um enorme respeito e admiração pela pessoa de excepção que sempre mostrou ser, de par com uma amizade certa e que a vida de cada um de nós manteve intacta", lê-se na mensagem do ex-Presidente da República (1996-2006).

"O seu desaparecimento deixa um vazio grande e a saudade antecipada das suas crónicas, das suas palavras, dos sinais da sua presença entre nós", acrescenta.