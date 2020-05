Covid-19

O Marítimo vai fazer os cinco jogos da I Liga portuguesa de futebol como anfitrião na Madeira, anunciou hoje o clube insular no seu sítio oficial, uma decisão "merecida" para o presidente, Carlos Pereira.

"O Marítimo está há 35 anos consecutivos no principal escalão do futebol português, construiu um lastro importante ao longo das últimas décadas, com presenças em finais e nas competições europeias, e, por isso, acho que este desfecho é totalmente justo", comentou.

Além do clube, o dirigente também destacou o fator da insularidade, além do investimento no Estádio do Marítimo, que irá receber Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão até ao fim do campeonato, cujo regresso está marcado para 04 de junho, após ter sido suspenso em 12 de março, devido à pandemia de covid-19.