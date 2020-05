Covid-19

(CORREÇÃO) Lisboa, 17 mai 2020 (Lusa) - A secretária de Estado das Comunidades anunciou hoje a criação de vários programas para ajudar as comunidades portuguesas no estrangeiro a ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19, e pelo consequente confinamento nos vários países.

Um desses programas visa "dar um apoio adicional" às associações que ajudam os portugueses, nomeadamente em países como a Venezuela e o Brasil, e que será suplementar ao programa anual para este fim.

"O apoio adicional visa as associações que dão apoio aos mais desfavorecidos, como os idosos, os desempregados ou até os presos" e deverá ser ativado "dentro de duas a três semanas", explicou Berta Nunes, em declarações à agência Lusa.