Covid-19

A economia do Japão caiu 2% no primeiro trimestre do ano, em relação ao período homologo do ano anterior de acordo com dados preliminares publicados hoje, o segundo trimestre consecutivo de contração económica, entrando assim em recessão.

Entre janeiro e março de 2020, a terceira economia mundial caiu 0,9% em relação ao último trimestre de 2019, de acordo com a primeira estimativa feita pelas autoridades nipónicas, devido ao impacto da covid-19.

O Japão acumula dois trimestres consecutivos negativos depois de o PIB ter caído cerca de 1% no último trimestre de 2019.