Actualidade

O presidente do Parlamento Nacional timorense acusou hoje a vice-presidente de liderar uma tentativa de assalto ao poder da presidência do órgão de soberania, considerando que a ação viola a Constituição, o código penal e as leis parlamentares.

"Enquanto presidente do Parlamento Nacional quero denunciar uma tentativa de afastar o presidente do Parlamento Nacional pela vice-presidente Angelina Sarmento", disse Arão Noé Amaral em conferência de imprensa.

"Este ato de Angelina Sarmento viola a constituição, a lei de organização, funcionamento e administração do parlamento, ao código penal e ao regimento do parlamento", disse.