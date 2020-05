Actualidade

O constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia considera inconstitucionais as normas do regimento do parlamento timorense que permitem a destituição do presidente do órgão porque, entre outros aspetos, violam o "regime de reserva" da constituição do país.

Num parecer a que a Lusa teve acesso, Bacelar Gouveia apresenta três argumentos que sustentam o que considera ser a inconstitucionalidade de um conjunto de alterações aprovadas em 2016 ao regime e que permitem a destituição do presidente do parlamento.

"As normas que foram introduzidas no Regimento do Parlamento Nacional, em 2016, no sentido de permitirem a destituição do respetivo Presidente (...) devem ser consideradas inconstitucionais, e a diversos títulos", considera o professor catedrático.