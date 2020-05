Actualidade

A tensão marcou hoje o início da manhã no parlamento timorense com deputados aos gritos e aos empurrões devido à tentativa dos dois vice-presidentes realizarem uma sessão plenária para destituição do presidente do órgão.

Sem incidentes graves, a tensão começou quando deputados de três bancadas - Fretilin, PLP e KHUNTO - que entre si representam 36 dos 65 lugares no Parlamento Nacional, entraram na sala do plenário.

Depois de um compasso de espera os dois vice-presidentes, Angelina Sarmento, do Partido Libertação Popular (PLP) e Luis Roberto do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) tentaram dirigir-se para a zona da mesa do parlamento, apoiados por deputados desses partidos e da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).