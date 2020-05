Actualidade

O presidente do Parlamento Nacional timorense indeferiu hoje uma tentativa da vice-presidente, Angelina Sarmento, convocar uma reunião plenária para debater e votar a sua destituição da presidência do órgão.

"A competência para convocar, organizar e presidir às reuniões plenárias é do presidente do Parlamento Nacional", escreveu à mão, Arão Noé Amaral, no texto da proposta de agenda.

"Indefiro por violação (...) da constituição e (...) do regimento do Parlamento Nacional. Arquive-se", escreve ainda.