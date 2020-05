Covid-19

A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, sete novos casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo três de contágio local, informaram hoje as autoridades do país asiático.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, entre os três novos casos de origem local, detetados até às 23:59 de domingo (16:59 em Lisboa), dois foram detetados em Jilin, no nordeste do país, e o outro na cidade de Xangai, a "capital" financeira da China.

Jilin, que faz fronteira com Rússia e Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, pelo que as autoridades passaram a restringir as deslocações para fora da província.