Pelo menos 138 pessoas morreram no México desde o início da pandemia devido a intoxicação com álcool adulterado, disponível desde que várias localidades proibiram a venda de bebidas alcoólicas durante o confinamento, informaram no domingo as autoridades mexicanas.

No estado de Puebla, "pelo menos 96 pessoas foram intoxicadas por álcool que se presume adulterado; 70 morreram, 15 estão hospitalizadas e 11 tiveram alta", informou o secretário da Saúde da região, precisando que a situação da maioria dos casos hospitalizados é considerada grave.

Em Chiconcuautla, principal foco da intoxicação com "refino" (uma aguardente de açúcar de cana de produção artesanal), 23 pessoas morreram após terem ingerido álcool adulterado num funeral em que estiveram presentes pelo menos 80 pessoas, apesar de os serviços fúnebres em larga escala terem sido proibidos, para lutar contra a pandemia de covid-19.