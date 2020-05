Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje e dezenas ficaram feridas num atentado com um carro armadilhado na localidade de Ghazni, no leste do Afeganistão, segundo as autoridades locais.

O atentado, perpetrado com um engenho explosivo num veículo militar, que tinha como alvo um edifício dos serviços secretos afegãos, fez cinco mortos e feriu 32 pessoas, de acordo com fontes oficiais, citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O incidente ocorre numa altura em que está a aumentar a violência no Afeganistão, apesar de um acordo entre os talibãs e os Estados Unidos, de final de fevereiro, prever a saída de todas as forças militares estrangeiras do país até meados de 2021.