Actualidade

O advogado Agostinho Pereira de Miranda considerou hoje à Lusa que o setor petrolífero em Angola está "muito bem preparado para sair da crise", mas está dependente de uma retoma da procura a nível mundial.

"O setor petrolífero angolano está mal, mas isso deve-se muito especificamente à queda dramática do preço do barril, mas está muito melhor preparado para recuperar, designadamente se vier a existir uma retoma da procura do petróleo por parte da economia mundial", disse o advogado e sócio fundador da sociedade de advogados Miranda e Associados.

Em entrevista à Lusa sobre a crise económica que Angola atravessa, o especialista em direito energético lembrou que "há dois anos o Governo tomou uma série de iniciativas que levaram a que se tivesse aumentado muito substancialmente o investimento no setor e, dessa forma, conseguiu-se não só estabilizar como aumentar a produção nos últimos meses".