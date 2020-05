Covid-19

O prefeito da cidade brasileira de Manaus, Arthur Virgílio, responsabilizou o Presidente, Jair Bolsonaro, e o seu discurso "mal-intencionado e de 'teenager'" (adolescente) pela situação atual que o Brasil enfrenta face à pandemia de covid-19.

"Primeiramente, falhou o discurso do Presidente, que ficou entre um discurso mal-intencionado e um discurso de um 'teenager', como se fosse uma pessoa de 17 anos de idade. Um bom gestor deve preferir sempre o desagradável para evitar o desastroso. O gestor leviano prefere o agradável, e depois tenta arranjar desculpas para o desastroso", afirmou o autarca em entrevista à agência Lusa.

"No Brasil falhou a presença do líder, que não falhou em Portugal, e que de alguma maneira se recuperou em Inglaterra e se tenta recuperar nos Estados Unidos da América, depois de muita coisa ruim já acontecida", acrescentou o prefeito da capital do Amazonas.