O primeiro-ministro salientou hoje que reafirmou a sua confiança pessoal e política no ministro das Finanças porque aceitou as explicações de Mário Centeno sobre a "falha de comunicação" dentro do Governo no episódio relativo ao Novo Banco.

António Costa deixou esta nota em entrevista à TSF, durante a qual voltou a considerar encerrada a polémica sobre a transferência de 850 milhões de euros do Estado destinados à recapitalização do Novo Banco e em que nada esclareceu sobre o futuro de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças.

Sobre a reunião que teve com Mário Centeno em São Bento, na quarta-feira passada, o primeiro-ministro assumiu que "havia uma parte a esclarecer diretamente" com o seu ministro de Estado e das Finanças "sobre como é que tinha havido uma falha no interior do Governo".