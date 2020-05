Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) não suspendeu totalmente as consultas e as intervenções cirúrgicas programadas durante os primeiros dois meses da pandemia de covid-19, tendo incrementado as consultas não presenciais.

O presidente do conselho de administração, Fernando Regateiro, salientou à agência Lusa que o CHUC "manteve a resposta nas primeiras consultas, nas Consultas a Tempo e Horas (CTH) e de seguimento, mas não com o volume habitual".

"Entre 16 de março e antes do final de abril, no espaço de cinco semanas, teremos visto 50 mil doentes em consultas, o que não é despiciendo", sublinhou.