Actualidade

José Carlos Sítima é o novo presidente do Conselho de Administração do Banco Santander Totta, na sequência de registo de alteração de funções comunicado pelo Banco de Portugal, anunciou hoje a instituição financeira em comunicado.

José Carlos Sítima, de 74 anos, é licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e natural de Viana do Alentejo.

O novo presidente do Conselho de Administração foi desde 1995 administrador dos bancos do Grupo Champalimaud (Sottomayor, Totta, Crédito Predial e Chemical), tendo transitado para o Grupo Santander com a operação de venda de parte daqueles bancos feita no ano 2000.