Covid-19

A temporada 2019/20 da liga escocesa de futebol foi dada como finalizada, devido à pandemia da covid-19, e o título de campeão foi entregue ao Celtic, anunciou hoje a organização da prova (SPFL).

Em comunicado, o organismo explicou que a decisão foi tomada de "forma unânime" pelos 12 clubes do primeiro escalão e que a classificação final ficou definida pelos pontos que as equipas tinham até 13 de março, data em que a competição foi suspensa, por causa do surto do novo coronavírus.

"Todos nós queríamos que a liga terminasse de forma diferente. No campo e com adeptos nas bancadas. Mas, dada as circunstâncias que enfrentamos, a SPFL chegou a acordo que esta teria de ser a decisão a tomar", lê-se no comunicado do organismo.