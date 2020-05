Actualidade

Os proprietários já se podem candidatar ao Programa Renda Segura para arrendarem as suas casas à Câmara de Lisboa, que depois as vai subarrendar a preços acessíveis, com uma majoração para quem tenha imóveis de Alojamento Local

O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), numa conferência de imprensa transmitida 'online'.

O autarca destacou que o programa "é dirigido em primeiro lugar aos proprietários da cidade que procuram com o seu imóvel ter um rendimento", com "condições especiais" para aqueles que tenham "imóveis atualmente no Alojamento Local".