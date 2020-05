Covid-19

O mercado nacional é o foco da "campanha patriótica" 'Chegou o Tempo', lançada hoje, em Aveiro, pela Turismo do Centro, numa altura em que já reabriram 40% dos 1.032 empreendimentos turísticos da região, que engloba 100 municípios.

"Somos a primeira região turística a nível nacional a lançar uma iniciativa desta natureza, destinada a um novo tempo de recuperação económica e turística", disse o presidente da Turismo do Centro, durante uma cerimónia no Museu Santa Joana, que coincidiu com a reabertura dos museus após o período de contenção por causa da pandemia da covid-19.

Pedro Machado anunciou ainda que uma campanha semelhante, destinada ao mercado espanhol, arrancará em julho, se vier a confirmar-se a reabertura da fronteira, anunciada para 15 de junho.