Covid-19

A UNESCO e o Conselho Internacional dos Museus (ICOM) alertaram hoje para a possibilidade de 13% dos museus a nível mundial permanecerem fechados, depois do encerramento devido às medidas de prevenção face à pandemia de covid-19.

Em comunicado no Dia Internacional dos Museus, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) e o ICOM divulgaram os principais resultados de dois estudos realizados para perceber o impacto da covid-19 nos museus.

"Quase 90% do total, mais de 85 mil instituições, fecharam as suas portas durante períodos variáveis ao longo da crise. Adicionalmente, em África e nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, apenas 5% dos museus puderam oferecer conteúdos 'online' aos seus públicos. Quase 13% dos museus a nível mundial pode nunca reabrir", lê-se no comunicado conjunto das duas organizações.