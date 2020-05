Covid-19

O PSD propôs hoje a criação de um regime jurídico especial para que pequenas e médias empresas (PME) possam vender os seus créditos fiscais com "desconto", recebendo já "uma injeção de liquidez" num período de crise provocada pela covid-19.

Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, explicou que muitas PME têm "neste momento no seu balanço créditos de imposto para usar nos próximos anos", quer resultantes de valores por utilizar do Pagamento Especial por Conta (PEC), quer de prejuízos fiscais por reportar.

"O que sugerimos é que possam vender esses créditos para terem um reforço de tesouraria neste momento, por troca de créditos que iriam usar daqui a dois, três ou quatro anos e recebiam já uma injeção de liquidez", afirmou, definindo o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) como o agente intermediário entre quem quer vender e quem quer comprar.