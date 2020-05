Covid-19

Operadores da pesca, aquicultura e transformação de pescado podem concorrer, até 15 de junho, a um novo apoio global de 1,3 milhões de euros para compra de materiais de proteção contra a covid-19 e testes de despiste.

Tendo em conta a nova fase de desconfinamento progressivo e retoma da atividade, a autoridade de gestão do programa Mar 2020 lançou um novo aviso, com uma dotação de 1,3 milhões de euros, que disponibiliza "aos operadores do setor, nos domínios da pesca, da aquicultura e da transformação de pescado" apoios para a compra de materiais de proteção individual, desinfeção, bem como testes de despiste à covid-19.

De acordo com o documento, publicado no ´site´ do Mar 2020, a ajuda destinada a armadores e pescadores tem em vista apoiar investimentos a bordo de navios de pesca ou em equipamentos individuais para melhorar as condições de trabalho no setor.