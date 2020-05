Covid-19

O número de sequestros no México caiu 18,1% no mês de abril em comparação com março devido ao confinamento imposto pelo Governo por causa da pandemia de covid-19, indicou hoje a organização "Alto al Sequestro".

"Em abril houve uma diminuição de 18,1% nas pastas de investigação abertas pelo delito de sequestro. Houve 99 processos, contra os 121 abertos em março", pormenorizou a organização não-governamental mexicana, indicando também uma diminuição, no mesmo período, do número de vítimas, de 170 para 111 (redução de 34,7%).

A organização considerou que o facto de a grande maioria das pessoas estar em confinamento devido à pandemia do novo coronavírus "diminuiu a atividade criminal dos sequestradores".