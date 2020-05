Covid-19

Museus em Lisboa reabriram hoje com entrada gratuita e a cumprir novas regras sanitárias, devido à pandemia covid-19, mas com "afluência modesta", num regresso de 10 a 20 visitantes durante a manhã, segundo os diretores contactados pela agência Lusa.

Esta afluência "tímida" do público na reabertura para museus, monumentos e palácios, que acontece no Dia Internacional dos Museus, tradicionalmente a 18 de maio, explica-se não só com os receios de contágio, mas também pelo facto de estes espaços estarem habitualmente encerrados à segunda-feira.

"Recebemos muitos telefonemas de pessoas a perguntar se estávamos abertos hoje", disse a diretora do Museu Nacional dos Coches, Silvana Bessone, contactada pela Lusa.