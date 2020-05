Actualidade

O PSD defende que, se por "alguma razão extraordinária" o ministro das Finanças sair do Governo, deve "mediar algum tempo" entre este cargo e o de governador do Banco de Portugal, disse hoje à Lusa fonte oficial do partido.

Em fevereiro, em entrevista à RTP, o presidente do partido, Rui Rio, tinha afirmado que não vetaria "à partida" o nome de Mário Centeno caso o ministro das Finanças fosse apontado para governador do Banco de Portugal (BdP), manifestando então maior preocupação em que a próxima administração do banco central "não fosse monolítica".

Questionada pela Lusa, fonte oficial do PSD defendeu que o partido mantém a mesma posição de princípio, mas acrescentou uma condicionante temporal: "Não veria nenhum obstáculo a que Mário Centeno exercesse este cargo um dia, tem condições, mas entende que deveria mediar algum tempo" entre a sua eventual saída do Ministério das Finanças e o cargo máximo no banco central.