Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) recebeu cinco pedidos de intervenção na Fundação Casa da Música, desde o dia 26 de abril, disse hoje aquela estrutura de inspeção laboral.

Em resposta à agência Lusa, a ACT confirmou a entrada de cinco pedidos, tendo sido "desenvolvida intervenção inspetiva tendo em conta as solicitações recebidas, bem como a matriz de prioridades estabelecida pela Direção da Autoridade para as Condições do Trabalho".

Segundo a ACT, "serão adotados os procedimentos inspetivos considerados adequados", sem especificar quais.