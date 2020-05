Actualidade

O Ministério da Cultura vai abrir um processo de classificação para proteger o arquivo com mais de 150 anos do Diário de Notícias, revelou hoje à agência Lusa fonte oficial.

"Já foi tomada a decisão de abertura do processo de classificação", disse fonte do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, contactada pela Lusa sobre um apelo público para a classificação urgente do arquivo como património protegido.

Entre os subscritores do documento enviado à Lusa estão os antigos presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio.