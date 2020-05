Actualidade

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, declarou hoje que o BE apresentará "no seu tempo" a "sua candidatura" à Presidência da República e considerou que o PS "anda muito agitado" com um tema que "não é uma prioridade".

"Eu julgo que o PS está muito agitado no debate das presidenciais. Esse é um problema dos militantes do PS. O Bloco de Esquerda, no seu tempo, apresentará naturalmente a sua candidatura", respondeu Catarina Martins, após questionada sobre a possibilidade de a socialista Ana Gomes concorrer à próximas eleições presidenciais e se o partido a apoiaria.

No final de uma reunião com a Associação de Profissionais de Educação de Infância, na sede do BE, em Lisboa, Catarina Martins defendeu que este tema, "para o resto do país, incluindo para o Bloco, não é a prioridade neste momento".