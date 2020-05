Covid-19

A organização Repórteres sem Fronteiras denunciou hoje a suspensão de um programa de debate sobre a covid-19 e dos seus jornalistas na Guiné Equatorial, considerando que a censura de informação coloca a população em risco.

De acordo com a organização de defesa dos jornalistas, com sede em Paris, o programa diário "Buenos dias Guinea", emitido pela cadeia Asonga, está suspenso desde 01 de maio e os seus jornalistas foram mandados para casa após a emissão de um debate sobre a gestão da crise de saúde provocada pela covid-19.

A Asonga, única televisão privada do país, é propriedade do vice-presidente da Guiné Equatorial e filho do Presidente Teodoro Obiang, no poder há mais de 40 anos.