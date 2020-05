Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma forte subida de 4,62% para 4.180,22 pontos no índice PSI20, seguindo o otimismo das bolsas europeias e com a Mota-Engil a destacar-se nos ganhos.

As 18 cotadas que integram o PSI20 registaram todas subidas, lideradas pela Mota-Engil, que somou 12,62% para 1,16 euros.

Na sexta-feira foi comunicado ao mercado que a Mota Gestão e Participações comprou 500 mil ações da Mota-Engil passando a deter 56,48% do capital social da empresa.