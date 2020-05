Covid-19

O número de crianças que hoje regressou às creches foi inferior ao previsto, segundo a presidente da Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), que acredita que a situação melhorará nos próximos dias.

Depois de dois meses encerradas devido à pandemia de covid-19, as creches voltaram hoje a reabrir com novas regras de higienização dos espaços e distanciamento social para tentar minimizar as probabilidades de contágio do novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, a presidente da ACPEEP, Susana Batista, fez um balanço provisório do que hoje se passou em alguns estabelecimentos: "O feedback que temos, até agora, é que acabaram por ir menos crianças do que as que tinham anunciado".