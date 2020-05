Covid-19

O "governo-sombra" da UNITA condenou hoje o que considerou ser um uso excessivo e desproporcionado de força das autoridades angolanas contra os cidadãos, que fez até agora cinco vítimas, contra as duas associadas à pandemia da covid-19.

Num comunicado hoje divulgado, o "governo-sombra" do principal partido da oposição angolana tece diversas críticas à atuação do Governo liderado por João Lourenço desde o início do estado de emergência decretado a 27 de março.

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) chama a atenção dos angolanos para não se distraírem "pois, o MPLA [partido do poder] e o seu executivo pretendem desviar o foco dos cidadãos, tentando levá-los a concentrar todas as suas atenções na covid-19 e a esquecerem-se da fome, da saúde precária, da péssima qualidade de educação no país, das faltas gritantes e inadmissíveis de água e luz, das degradadas vias de comunicação que dificultam a circulação de pessoas e bens".