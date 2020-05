Covid-19

O Governo dos Açores vai apoiar a cultura mantendo os compromissos assumidos pela Direção Regional da Cultura, mesmo para eventos cancelados na sequência da covid-19, e a responsável pela tutela lembra que os agentes podem pedir ajudas empresariais.

Numa época de crise para todas as áreas da cultura, "o apoio mantém-se", explicou hoje à agência Lusa a diretora regional da Cultura, Susana Goulart da Costa, concretizando que "todas as entidades e todos os artistas que se candidataram e foram apoiados pelo Governo Regional, através do RJAAC [Regime Jurídico de Apoio às Atividades Culturais], do SOREFIL [Programa Regional de Apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónicas da Região Autónoma dos Açores] e através da temporada artística" vão continuar a receber esses apoios.

A governante lembra, ainda, que "o Governo apoia empresas que trabalham no setor do entretenimento e do turismo cultural e na área da cultura, que não são abrangidos pelos sistemas de apoio que a Direção Regional da Cultura tem, mas são abrangidos pelos apoios do Governo, através de outras direções regionais e da vice-presidência".