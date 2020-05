Covid-19

O concelho de Nordeste, o último do país sujeito a cerca sanitária, viu hoje esta medida ser levantada, com a população feliz pelo seu fim mas, simultaneamente, triste pelas 12 mortes registadas numa comunidade de quatro mil habitantes.

Num dia de sol intenso no concelho, na praça principal daquele município da ilha de São Miguel vislumbrava-se, em tempos de covid-19, um nome considerável de cidadãos junto aos bancos e à farmácia, enquanto outros aproveitavam para tomar um café no exterior de um estabelecimento.

Alberto Borges é natural de Ponta Delgada e aproveitou o fim das cercas sanitárias para estar com a mãe e a irmã, residentes na freguesia de São Pedro Nordestinho, no Nordeste, que "já não via há cerca de dois meses".