Actualidade

O diretor do Museu Regional da Guarda, João Mendes Rosa, vai deixar de exercer funções no final do mês de maio, disse hoje o presidente da Câmara Municipal da Guarda.

Segundo o autarca Carlos Chaves Monteiro (PSD), a partir de 01 de junho, o diretor do museu vai "desempenhar um novo desafio profissional como chefe de Divisão da Cultura da Câmara [Municipal] de Oeiras".

Carlos Chaves Monteiro disse aos jornalistas, no final da reunião de hoje do executivo municipal, realizada por videoconferência, onde apresentou o assunto, que para a decisão de João Mendes Rosa contribuíram "exclusivamente questões profissionais, familiares e pessoais, além da própria natureza do convite que remete para o incremento das suas áreas de formação: Literatura, Arte e História".