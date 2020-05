Actualidade

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) disse hoje que as "responsabilidades deficitárias" fruto da pandemia da covid-19 na operação da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) serão assumidas pelo acionista Estado.

"Não haverá nenhuma afetação financeira aos [seis] municípios devido à covid-19 (...). As responsabilidades deficitárias fruto da covid-19 na operação da STCP serão assumidas pelo acionista Estado", disse Eduardo Vítor Rodrigues que falava esta tarde na reunião de Câmara de Vila Nova de Gaia, município onde é presidente.

Os sindicatos dos motoristas manifestaram, a 08 de maio, preocupação com as consequências para a intermunicipalização dos transportes na AMP.